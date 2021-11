Entscheidung über Parteivorsitz Wie viel Wirtschaft kann die neue SPD?

Kurz nach der Bundestagswahl postete Raphael Brinkert ein Foto von sich mit Lars Klingbeil. Darauf zu sehen waren zwei Männer in schwarz-weiß, sie saßen glücklich und erschöpft auf dem Boden, lachend, vertraut, Schulter an Schulter. Der eine hielt eine Bierflasche in der Hand, der andere sein Smartphone. In der Ecke standen eine E-Gitarre und ein Weinglas. Darunter der Satz: „Wenn Du nicht nur eine Wahl, sondern auch einen echten Freund gewinnst.“