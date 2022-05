Enttäuschung über Ampel-Koalition Wurschtelei statt Wumms: FDP verliert Vertrauen bei Unternehmern

Es klingt so gut auf den 144 Seiten: Anreize für private Investitionen setzen, Raum für unternehmerisches Wagnis schaffen, „insbesondere“ den Selbstständigen, Unternehmerinnen und Unternehmern durch Bürokratieabbau mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben ermöglichen – so hat es sich die Ampel-Regierung in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen. Doch sechs Monate nach der Amtsübernahme wächst bei Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern offensichtlich der Frust. Vor allem die Liberalen gehören dabei zu den Verlierern.