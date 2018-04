Entwicklungshelfer: Deutscher von Bewaffneten in Niger entführt

Am Mittwoch beschloss das Bundeskabinett bei der Klausurtagung der großen Koalition in Schloss Meseberg eine Verlängerung des Mandats der Bundeswehr in Mali bis zum Mai 2019. Militärausbilder der Bundeswehr sollen für ein weiteres Jahr malische Soldaten im Kampf gegen Terroristen in der Region schulen und beraten.