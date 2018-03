Entwicklungshilfe: Bundesregierung hofft auf Afrikas neue Freihandelszone

Bisher jedenfalls findet die wirtschaftliche Fluchtursachenbekämpfung erst im Kleinen statt: Siemens, begleitet vom Entwicklungsministerium, schafft 5.000 Ausbildungsplätze in Ägypten. Beim Wiederaufbau des Iraks im Nahen Osten zeigen deutsche Firmen Interesse, ebenso in Marokko, etwa am Energiesektor. Gemeinsam mit dem neuen Innenminister Horst Seehofer (CSU) will Müller zudem ein „Programm Heimat“ starten: Flüchtlinge sollen nicht in Handschellen abgeschoben, sondern mit Jobangeboten zur Rückkehr motiviert werden.