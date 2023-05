Entwicklungsländer: Scholz kritisiert westliche Doppelmoral und will internationale Institutionen reformieren

Bundeskanzler Olaf Scholz dringt auf eine grundlegende Reform internationaler Institutionen, um die Benachteiligung von Schwellen- und Entwicklungsländer zu beseitigen. Man müsse sich nicht wundern, dass Länder wie Indien, Vietnam oder Südafrika die Verurteilung der russischen Invasion der Ukraine in den Vereinten Nationen nicht unterstützten, sagte der SPD-Politiker am Montag in Berlin.