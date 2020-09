Entwicklungsminister Gerd Müller zieht sich aus Bundespolitik zurück

13. September 2020

Müller sitzt seit 1994 für den Wahlkreis Oberallgäu im Bundestag, seit Dezember 2013 ist Bundesminister. Bild: REUTERS Bild:

Überraschung in der CSU: Entwicklungsminister Gerd Müller will sich aus der Bundespolitik zurückziehen. Es sei schlicht an der Zeit.