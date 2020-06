Entwicklungsminister Wie Gerd Müller die Folgen von Corona weltweit bekämpfen will

In einem Projekt in Tunesien beispielsweise waren Solaranlagen für die Ausbildung von Elektroinstallateuren angeschafft worden. Jetzt werden sie nach Angaben des Ministeriums zur Notstromversorgung von fünf Krankenhäusern vor Ort eingesetzt. In Äthiopien nutzt das Ministerium 2,5 Millionen Euro aus einer Sonderinitiative „Ausbildung und Beschäftigung“, um tausende Näherinnen zu bezahlen, die fünf Millionen Schutzmasken herstellen sollen. Und in Südafrika baut Müllers Ressort gemeinsam mit Volkswagen eine Fabrik in ein Behelfskrankenhaus um, das 4000 zusätzliche Krankenhausbetten und 800 Beatmungsgeräte zur Verfügung haben soll. Für diese Neuausrichtung der Projekte nutzten Müller und sein Ministerium mehr als 450 Millionen Euro.