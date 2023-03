Entwicklungsministerin: Schulze stellt sich hinter US-Kandidaten für Weltbank und fordert Reformen

Die Entwicklungsministerin will von der Weltbank vor allem eine klarere Ausrichtung auf den Klimawandel und Herausforderungen wie Pandemien in ihrem Kreditprogramm für ärmere Länder. Die Weltbank halte aber immer noch an „Finanzierungsmodellen der 80er-Jahre“ fest und orientiere sich viel zu sehr am Bruttosozialprodukt und der Kaufkraft. Das müsse sich ändern.