Entwurf Justizministerin will virtuelle Hauptversammlungen auch 2021 erlauben

Das sieht ein Entwurf für eine entsprechende Verordnung aus dem Bundesjustizministerium vor, der jetzt zur Stellungnahme an Länder und Verbände verschickt wurde. Ziel sei es, in jedem Fall die „Handlungsfähigkeit von Unternehmen, Vereinen und Stiftungen“ zu gewährleisten, teilte das Ministerium am Samstag mit.