Erbschaftsteuer: Bund und Länder ringen um Lösung in diesem Monat

Aus Furcht vor weniger großzügigen Steuerbegünstigungen haben laut DIW zahlreiche Familienunternehmer die Firma schnell noch an ihre Kinder verschenkt – oft an Minderjährige. Von den 144 Milliarden Euro an steuerfreien Firmenübertragungen in der Zeit zwischen 2011 und 2014, für die Altersangaben vorliegen, seien 37 Milliarden Euro an Minderjährige gegangen. 29,4 Milliarden Euro davon hätten 90 Kinder im Alter von unter 14 Jahren erhalten, denen jeweils Vermögen von mindestens 20 Millionen Euro übertragen worden sei - im Schnitt also 327 Millionen Euro.