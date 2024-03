Erbschaftsteuer: Der Gesetzgeber hebelt steuerzahlerfreundliche Urteile aus

Zum einen soll eine Regelung in das Gesetz aufgenommen werden, die eine Besteuerung mit deutscher Erbschaftsteuer in einem speziellen Fall ermöglicht. Dabei geht es um Konstellationen, in denen weder der Erblasser noch die von ihm bedachte Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Damit sind sie hierzulande auch nicht unbeschränkt steuerpflichtig. Dennoch kann in Deutschland dann eine beschränkte Erbschaftsteuerpflicht greifen, wenn sogenanntes Inlandsvermögen vererbt wird. Was das ist? Dazu findet sich im Gesetz ein abschließender Katalog, beispielsweise kann es um ein inländisches Grundstück gehen.