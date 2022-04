Erdgas aus Deutschland Putins Propaganda gegen das Fracking

In Europa war der Kreml ebenfalls nicht untätig, wenn es darum ging, ausländische Gaskonkurrenz durch den Protest von Naturschützern fernzuhalten. So berichtete der ehemalige Nato-Generalsekretär Fogh Rasmussen schon 2014, Russland habe Umweltschutzorganisation unterstützt, „um die europäische Abhängigkeit von russischem Gas zu erhalten“. Dagegen protestierten zwar Greenpeace und andere namhafte Verbände, aber die Nato blieb bei ihrer Darstellung. „Wir teilen die Besorgnis einiger Verbündeter, dass Russland versuchen könnte, mögliche Projekte zur Schiefergasexploration in Europa zu behindern, um Europas Abhängigkeit von russischem Gas aufrechtzuerhalten“. Die Zeitung „Die Welt“ zitierte kürzlich einen Informanten, der Wissenschaftlern des Martens Centre for European Studies berichtet hatte, dass Russland bislang rund 82 Millionen Euro an europäische Klimaschutzverbände gezahlt habe.