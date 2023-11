Erdogan in Berlin: Besuch vom schwierigen Partner

Doch trotz des aktuellen Unverständnisses sind Deutschland und die Türkei aufeinander angewiesen – wirtschaftlich wie vor allem politisch. Der schwierige Partner Türkei dient dem Westen als Nato-Ostflanke und Puffer in einer unruhigen Region mit gleich drei Konfliktzonen: Iran und Irak, der Balkan sowie der Nahe Osten mit Ländern wie Syrien, Libanon, Palästina, Ägypten, Jordanien und Israel. Immer wieder wird in Berlin auch darauf hingewiesen, dass die Türkei über drei Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hat – Menschen, die sonst weiter in die EU und vermutlich zu großen Teilen über die Balkanroute nach Deutschland gezogen wären. Zwar erhält die Türkei dafür Milliardensummen, aber an diesem noch von Ex-Kanzlerin Angela Merkel eingefädelten Deal will aller Verstimmung zum Trotz niemand in Berlin rütteln.



Nicht zuletzt lassen die engen wirtschaftlichen Beziehungen und die hier lebenden drei Millionen Türken und türkischstämmigen Deutschen keine andere Strategie als ein geordnetes Miteinander zu. Das bilaterale Handelsvolumen lag 2022 bei 51,6 Milliarden Euro und in der Türkei gibt es rund 8000 Unternehmen mit deutscher Beteiligung. Nicht zuletzt ist Deutschland der größte ausländische Investor und der größte Handelspartner der Türkei.