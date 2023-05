Erdogan oder Kilicdaroglu Türkei-Wahl endet im Ausland

09. Mai 2023 | Quelle: dpa

Wählerinnen und Wähler geben im türkischen Generalkonsulat in Hürth (NRW) ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentenwahl ab. Bild: Bild: dpa

Für rund 3,4 Millionen türkische Wahlberechtigte im Ausland endet an diesem Dienstag die Abstimmung für die Parlaments- und Präsidentschaftswahl. Unter den 1,5 Millionen mit türkischem Pass in Deutschland zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Binnen zwölf Tagen - also bis Montag - gaben laut türkischer Wahlbehörde 690.574 Personen in Deutschland ihre Stimme ab. In der Türkei selbst wird am 14. Mai abgestimmt.