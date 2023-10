Erdwärme „Wir können ein Viertel des Wärmebedarfs aus der Tiefe decken“

Gibt es sowas schon?

Das größte Projekt in Deutschland befindet sich in München in der Schäftlarnstraße. Da starten sieben Bohrungen von einem Bohrplatz aus. Solche Plätze lassen sich über eine Stadt verteilen, mit jeweils mehreren Bohrungen hätte man auch Platz gespart. Münchens Bedarf an Fernwärme soll bis 2040 so gedeckt werden.