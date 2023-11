Erfinder der Schuldenbremse „Es macht einen Unterschied, wofür der Staat Schulden macht“

Aber gilt nicht auch hier der Einwand: Zukunftsausgabe ist ein politisch äußerst dehnbarer Begriff.

Ja und nein. Im Rahmen der OECD gibt es sehr viele Untersuchungen dazu, was gute und weniger gute Staatsausgaben sind, welche den Wohlstand mehren und welche nicht. Jedes Unternehmen kalkuliert doch genau, was der return on invest bei Fremdkapital ist – kurz gesagt: ob sich ein Kredit lohnt. Dieses Denken fehlt staatlichen Institutionen leider sehr oft. In Deutschland hängen wir in dieser Debatte jedenfalls weit zurück, da sind andere Länder viel weiter. Was ich mir also dringend wünschen würde, ist ein Fokus auf den return on public spending. Man kann schlicht sparen oder aus Schulden herauswachsen – ich plädiere für Letzteres.



