Erlangen: Die wenigsten Arbeitslosen und die meisten Hochqualifizierten bundesweit: Beim Niveau muss Erlangen nur München den Vortritt lassen

Der Anteil Hochqualifizierter an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Erlangen verbesserte sich in der Zeit von 2004 bis 2009 um 2,8 Prozentpunkte. Im Mittel ist er um 1,2 Prozentpunkte gestiegen. Erlangen erreicht damit Platz vier.Von 2004 bis 2009 sank in Erlangen die Zahl der gemeldeten Straftaten bezogen auf 100.000 Einwohner um 25,7 Prozent. Im Mittel sank die Zahl der gemeldeten Delikte um 8,9 Prozent. Platz fünf.Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Erlangen stieg von 2004 bis 2009 um 7,5 Prozent. Im Mittel aller Städte verbesserte sich dieser Wert um 3,1 Prozent. Erlangen kommt damit auf Rang 6.Von 2004 bis 2008 stieg die Wirtschaftsleistung (BIP) je Einwohner in Erlangen um 17,7 Prozent. Im Mittel der 100 Städte im Ranking wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 11,6 Prozent. Daraus ergibt sich Platz 15 für Erlangen.