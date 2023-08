Ermäßigte Mehrwertsteuer „Dann rebellieren die Gäste!“

„Die Anhebung um 12 Prozentpunkte kann ich nicht mehr auf die Verkaufspreise draufschlagen“, sagt Feuerstein, der auf eine 40 Jahre lange Karriere zurückblicken kann, „dann rebellieren die Gäste.“ Das sieht auch der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga so, der nun eine Kampagne gestartet hat. Mit der Online-Petition „7 Prozent auf Speisen in der Gastronomie müssen bleiben“ will der Verband Druck auf die Politik in Berlin aufbauen. Gestartet am 4. August haben bis zu diesem Mittwoch über 21.000 Bürgerinnen und Bürger unterschrieben.