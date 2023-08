Ermittlungen AfD-Politikerin von Storch mit Fäkalien beschmiert

Beatrix von Storch (AfD) hatte ein unschönes Erlebnis. Bild: Bild: dpa

Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch ist bei einem Auftritt in Rheinland-Pfalz mit Fäkalien beschmiert worden. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitagabend in Daun in der Vulkaneifel.