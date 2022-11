Ermittlungen Festnahme nach Angriffen auf jüdische Einrichtungen in NRW

25. November 2022 | Quelle: dpa

Einschusslöcher in der Eingangstür zum Rabbinerhaus bei der Alten Synagoge in Essen. Bild: Bild: dpa

Die Taten eines mutmaßlichen Brandstifters könnten nach Ansicht von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Zusammenhang zu den Schüssen auf das frühere Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in Essen in derselben Nacht stehen. „Einen mutmaßlichen Täter haben wir aus dem Verkehr gezogen. Ob da eine Gruppe dahinter steckt, wissen wir noch nicht”, sagte der Politiker in einer Sondersitzung des Innenausschusses des nordrhein-westfälischen Landtags in Düsseldorf. „Womöglich gibt es zwischen den Taten in dieser Nacht einen Zusammenhang”