Ermittlungen zur Krawallnacht Stuttgarter Polizei verteidigt Abfrage von Daten bei Standesämtern

In Stuttgart war es in der Nacht zum 21. Juni zu schweren Krawallen gekommen. Randalierer hatten damals Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an den Krawallen beteiligt oder hatten dabei zugeschaut. 32 Polizisten wurden verletzt. Inzwischen seien 39 Verdächtige ermittelt. 14 säßen in Untersuchungshaft, sechs weitere Haftbefehle seien außer Vollzug gesetzt worden, erklärte das Polizeipräsidium.