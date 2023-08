In Süddeutschland, wo die Industrie viel Strom braucht, zugleich aber größere Atomkraftwerke stillgelegt wurden, stockt es eher noch.



Lesen Sie auch: Darum bleibt das größte Solar-Potenzial noch ungenutzt



Auf See, wo der Wind im Schnitt kräftiger und stetiger bläst als an Land, kommt der Ausbau nach den Zahlen der Bundesregierung ebenfalls etwas zügiger voran. Auf See wurden im ersten Halbjahr 2023 Anlagen mit einer Leistung von 229 Megawatt (MW) installiert, das sind ebenfalls rund zwei Drittel dessen, was insgesamt 2022 dazukam. Alle neuen Anlagen befinden sich vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. In Nord- und Ostsee sind insgesamt Windanlagen mit einer Leistung von 8,4 GW in Betrieb. Bis 2030 sollen Offshore, also im Meer, zusätzlich noch 22 GW dazu gebaut werden, das ist noch knapp dreimal so viel Leistung wie bereits vorhanden.