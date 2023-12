Erneuerbare Energien: Windbranche fordert mehr Tempo bei Gesetzesvorhaben

Die Ampel-Koalition hatte 2022 ein Gesetzespaket beschlossen, das den Ausbau der Erneuerbaren Energien drastisch beschleunigen sollte. So wurden etwa die Bundesländer verpflichtet, im Schnitt zwei Prozent der Fläche für die Windenergie an Land zur Verfügung zu stellen. Nach BWE-Angaben wurde 2023 mit rund 7000 Megawatt so viel Leistung neu genehmigt wie nie zuvor ebenso wie bei bezuschlagten Ausschreibungen mit rund 6400 Megawatt.