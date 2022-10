Erneuerbare Energien: Windenergie-Ausbau zu langsam für Klimaschutz

Trotz Bemühungen für einen beschleunigten Ökostrom-Ausbau in der Energie- und Klimakrise fehlt es vor allem beim Windkraft-Ausbau weiter an Schwung. „Insgesamt ist festzuhalten, dass der aktuelle Stand sowohl bei den Flächenausweisungen als auch bei den Genehmigungen für Wind an Land bei Weitem nicht ausreicht, um die gesteckten Ziele beim Ausbau der Windenergie an Land zu erreichen und weiterer Beschleunigungsbedarf besteht“, lautet das am Donnerstag veröffentlichte Fazit des Bund-Länder-Kooperationsausschusses.