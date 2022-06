Ernste Aussicht für die Energiesicherheit Alarmstufe Gas

In Deutschland herrscht Alarmstufe Gas und alle sollten sich des Ernstes der Lage bewusst sein. Russland als Angreifer in der Ukraine ist mit Sanktionen belegt und zeigt umgekehrt seine Macht beim Gas. Das kommt bei uns immer noch zu einem Drittel aus russischen Pipelines und ist zur Befüllung der Speicher für den nächsten Winter wesentlich. Doch durch die Röhren fließt augenscheinlich immer weniger Gas – mit zweierlei Botschaft: Die staatlichen russischen Lieferanten zeigen dem Westen, dass er abhängig ist vom fossilen Treibstoff. Und sie treiben die Preise nach oben. Putins Russland verdient an weniger Gas nicht unbedingt weniger Geld. Knappheit und Unsicherheit sorgen bei uns für Druck, der mit herkömmlicher Politik nicht zu lösen ist.