Ernteausfälle durch Hitze Auch Bauern müssen Unternehmer-Risiko tragen

Der Staat in seiner Funktion als Sozialstaat hat nicht die Aufgabe, unternehmerische Risiken von Privatunternehmen auszugleichen. Dass der Bauernverband so selbstverständlich Geld fordert und die Bundesregierung dies nicht umgehend zurückweist, offenbart, wie weit sich das Land von den Grundsätzen der „sozialen Marktwirtschaft“ entfernt hat. Die Aufgabe des Staates in dieser Wirtschaftsordnung ist in erster Linie, die Bildung von marktfremden Besitzständen und Machtakkumulation zu verhindern. Nur im äußersten Fall, wenn sich Bürger nicht selbst helfen können, soll die Solidargemeinschaft, organisiert durch den Staat, helfend eingreifen und Not lindern. Zur Erinnerung: Wenn Landwirte tatsächlich insolvent werden, fallen sie natürlich nicht wie in vormodernen Zeiten ins bodenlose Elend, sondern werden von den sozialen Sicherungsnetzen aufgefangen – so wie jeder andere Bürger auch. Im Übrigen: Landwirte gehören keineswegs zu den von Armut am meisten gefährdeten Berufsgruppen.