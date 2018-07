Ernteausfälle durch Hitze Auch Bauern müssen Unternehmer-Risiko tragen

Wegen Trockenheit gibt es in Teilen Deutschlands Warnungen vor Waldbränden. In Niedersachsen etwa besteht fast landesweit allerhöchste Brandgefahr, in Brandenburg bei Fichtenwalde standen jüngst schon Wälder in Flammen. Die Trockenheit der vergangenen Wochen und die stark gestiegenen Temperaturen haben die Bäume bereits in Mitleidenschaft gezogen.

Aber auch im Wasser sieht es nicht viel besser aus: Fische sterben, wenn das Wasser immer wärmer wird. „Spätestens ab 28 Grad ist mit Schädigungen der Gewässerbiologie zu rechnen“, sagt Holger Sticht vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Einige Fische in Flüssen suchten sich kühlere Orte zum Laichen und brächten so ihren natürlichen Takt durcheinander. „Problematischer ist die Lage in Stillgewässern und kleineren Fließgewässern“, sagt Fischereibiologe Olaf Niepagenkemper. Wenn es wärmer wird, könne das Wasser weniger Sauerstoff aufnehmen. Ein tausendfaches Fischsterben am Rhein ist nach Experteneinschätzung kaum noch abzuwenden.