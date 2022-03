Eröffnung des deutschen Tesla-Werks „Dankeschön für alles, Brandenburg, Grünheide, Deutschland“

Aktuell arbeiten 3000 Menschen in der neuen Gigafactory. Viele von ihnen hören am Dienstagnachmittag den Kanzler sagen, „Dinge, die wir jetzt schon können“, würden den Wohlstand in Zukunft nicht mehr sichern. Die Industrie müsse sich weiterentwickeln – und sich ein Beispiel an Tesla nehmen. Scholz‘ Rede schallt am lautesten durch die Halle, so, als wolle er besonders eindringlich rüberkommen. Zum wiederholten Male verspricht er, „alle gesetzlichen Weichen“ zu stellen, um 2025 klimaneutral zu sein. Draußen protestieren Demonstranten gegen ausufernden Kapitalismus und Umweltzerstörung. Scholz sagt: „Wir brauchen globalen Wettbewerb und keine Deglobalisierung.“ Die Abkopplung von Wirtschaftsräumen sei nicht der richtige Weg.