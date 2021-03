Erste Prognosen SPD gewinnt wohl in Rheinland-Pfalz, Grüne siegen in Baden-Württemberg

Kurz vor den Landtagswahlen in zwei Bundesländern verlor die Union einer aktuellen Umfrage zufolge deutschlandweit weiter an Zustimmung. CDU und CSU kommen im „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, auf 31 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche, fünf Prozentpunkte weniger als zu Jahresbeginn und der niedrigste Wert seit dem 21. März 2020, wie die Zeitung mitteilte. Die SPD verharrt demnach die vierte Woche in Folge bei 16 Prozent. Die Grünen stehen weiterhin bei 19 Prozent. FDP und Linke verlieren jeweils einen Punkt und kommen beide auf acht Prozent. Die AfD kann einen Punkt zulegen und kommt auf elf Prozent. Anfang März 2020 hatte die Union in den Umfragen des „Sonntagstrends“ nur noch 24 Prozent eingefahren, so wenig wie seit 2018 nicht mehr. Mit der aufkommenden Coronakrise stiegen ihre Umfragewerte rapide: Ende Mai meldete die Umfrageserie einen Höchstwert von 40 Prozent für Christdemokraten und Christsoziale.