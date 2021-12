Erste Regierungserklärung Scholz beschwört Aufbruch für Deutschland mit Ampel-Regierung

Scholz thematisierte in seiner Regierungserklärung auch den Umgang mit China und die hohen Energiepreise. China bot der SPD-Politiker Zusammenarbeit in wichtigen Politikbereichen und einen fairen wirtschaftlichen Wettbewerb an. Zugleich wies er auf Unterschiede in Menschenrechtsfragen hin. „Die chinesische Führung vertritt ihre Interessen mit großem Selbstbewusstsein. Deutschland und Europa haben allen Grund, unsere Interessen ebenso selbstbewusst und engagiert zu vertreten“, betonte Scholz und ergänzte: „Wir müssen unsere China-Politik an dem China ausrichten, das wir real vorfinden.“ Ein Land von der Größe und Geschichte Chinas habe einen zentralen Platz im internationalen Konzert der Völker. „Deshalb bieten wir China Zusammenarbeit an bei Menschheitsherausforderungen wie der Klimakrise, der Pandemie oder der Rüstungskontrolle. Wir bieten China einen fairen wirtschaftlichen Wettbewerb zu beiderseitigem Nutzen an mit gleichen Spielregeln für alle.“