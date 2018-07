Erster Staatsbesuch in Deutschland seit Wahl zum Staatschef: Erdogan kommt im September nach Berlin

BerlinDer türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reist einem Zeitungsbericht zufolge voraussichtlich im September zu einem Staatsbesuch nach Berlin. Über das genaue Datum werde noch verhandelt, berichtete die „Bild“ (Samstagausgabe) in einer Vorabmeldung unter Berufung auf deutsche und türkische Regierungskreise. Es wäre der erste Besuch Erdogans in Berlin, seitdem er zum türkischen Staatschef gewählt wurde. Die Bundesregierung bestätigte die Planungen nicht. „Termine der Bundeskanzlerin geben wir grundsätzlich in der Vorwoche bekannt“, sagte ein Sprecher.