Erstmals über 45 Millionen Erwerbstätige Deutscher Arbeitsmarkt erreicht Rekordwert

Etwas schlechtere Erwartungen hatte jüngst der Ifo-Geschäftsklimaindex angezeigt. Experten gehen aber nur von einem vorübergehenden Dämpfer aus. Eine Trendwende sei nicht in Sicht.

Für die Menschen in Deutschland bedeutet dies so gute Jobchancen wie selten zuvor. Laut dem Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) ist die Nachfrage nach Arbeitskräften bei Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik, im Handel, im verarbeitenden Gewerbe und am Bau besonders hoch. Etwas weniger Arbeitskräfte als im Vorjahr würden dagegen etwa in der Lagerlogistik gesucht.