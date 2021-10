Erstwähler Visionen der Nachhaltigkeit

Die Antwort ist einfach: Junge Menschen suchen nach Zukunftsvisionen der Gesellschaft, in der sie leben. Denn sie haben eine sehr lange Zeitperspektive. Bei der derzeitigen Lebenserwartung von rund 80 Jahren geht es bei ihnen im Alter von 18 bis 22 Jahren um rund sechs Jahrzehnte, also zwei volle Generationen. Ihr Leben dauert im statistischen Mittel bis etwa zum Jahr 2080; und wenn sie eine Familie gründen und Kinder haben, deren Schicksal ihnen alles andere als egal ist, dann reicht ihr persönlicher Horizont in das 22. Jahrhundert hinein.