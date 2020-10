Erwerbstätige Rentner Statistik: Immer mehr Rentner gehen weiter arbeiten

Dabei zeige sich, dass der Anteil an Frauen sowie der an Rentnern aus den neuen Bundesländern, die im Alter einer Erwerbstätigkeit nachgingen, besonders gestiegen sei, erläuterte der Brandenburger Bundestagsabgeordnete. So sei der Anteil der im Rentenalter erwerbstätigen Frauen in den letzten zehn Jahren bis 2019 um 170.577 oder 42,4 Prozent angestiegen. Und der Anteil der im Alter erwerbstätigen Ostdeutschen erhöhte sich um 77.332 oder 61,5 Prozent, der Anteil der erwerbstätigen Westdeutschen um 324 110 oder 42,3 Prozent.