Erwerbstätigkeit: Frauen, arbeitet doch einfach mehr!

In den vergangenen Wochen haben mir übrigens mehrere Frauen, die am Ende ihrer Karriere stehen oder schon in Rente sind, berichtet, wie sie vor Jahrzehnten mit kleinen Kindern und bei nicht vorhandener Ganztagsbetreuung Vollzeit berufstätig sein konnten: Sie steckten eine gewisse Zeit lang quasi ihr gesamtes Einkommen in die Bezahlung von Kinderfrauen. Sie sahen es als Investition in die eigene Karriere, die sich für sie gelohnt hat.



