Erzeugerpreise und Verbraucherpreise Stärkster Anstieg der Inflation seit 70 Jahren: So sieht das in Grafiken aus

Von den Erzeugerpreisen ist der Weg zu den Verbraucherpreisen nicht weit – sie gelten als Frühindikator für die Kosten, die am Ende der Konsument zu tragen hat. Denn einen Teil der Preissteigerungen für Vorleistungen und Rohstoffe müssen (und werden) die Unternehmen auf die Produktpreise überwälzen. Steigende Holzpreise etwa verteuern Spielzeug und Möbel, kostenträchtigeres Tierfutter und teurer Dünger schlägt auf Grundnahrungsmittel in den Supermärkten durch. Für viele Nahrungsmittel sind die Preise bereits nach oben geschossen. Beispiele gefällig? Butter im Oktober: plus 18,8 Prozent. Rindfleisch: plus 14,2 Prozent. Pflanzenöl: plus 48,3 Prozent.