Es wird ernst In welchen Städten 2019 Diesel-Fahrverbote drohen

Drei nahezu wirkungslose Diesel-Gipfel, verpuffende Kommunalmaßnahmen zur Einhaltung von Luftreinhalteplänen, eine juristische Siegesserie der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die vielerorts die Einführung von Fahrverboten erzwingt, sowie eine mögliche Ausweitung dieser auf Euro-6-Fahrzeuge – so lautet die vor allem aus Sicht von Dieselfahrern ernüchternde Bilanz um das Problem zu hoher Stickoxidwerte in vielen deutschen Städten. Trotz des vielerorts bekundeten Widerstands und der Ankündigung juristischer Winkelzüge deutet alles darauf hin, dass 2019 weitere Städte in Deutschland dem Beispiel von Hamburg folgen werden.