Eskalation mit der Polizei: Klimaproteste im Kohlerevier: Tagebau Garzweiler ist geräumt

Die Polizei stieß in den Tagebaugebieten am Samstag und der Nacht zum Sonntag auf heftige Gegenwehr. Nach offiziellen Angaben wurden acht Beamtinnen und Beamten verletzt. Die Beamten setzten ihrerseits Pfefferspray ein. Die Kohlegegner von Ende Gelände prangerten via Twitter „Polizeigewalt“ an. Die Behörde habe auch von Berichten zu verletzten Demonstranten gehört, die hätten sich aber nicht bei der Polizei gemeldet, erklärte die Polizei. Insofern habe man keine gesicherten Informationen und Zahlen.