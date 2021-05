Essaypreis 2021 Große Fragen – prämierte Antworten

Der starke Staat ist zurück. Austerität und Schuldenbremse waren gestern. An Geld mangelt es angeblich nicht mehr (Stephanie Kelton), es regnet Billionen. Die Wirtschaft soll von einer Mission beseelt sein (Mariana Mazzucato), ein Green New Deal den Weg in eine prosperierende Zukunft weisen. Kann das gelingen? Kann der Gesetzgeber die „Gesetze des Marktes“ bestimmen?