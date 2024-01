Essen in Kitas „Das Budget für die Ernährung schmilzt wie Neuschnee im Frühling“

WirtschaftsWoche: Herr Espenhorst, der „Bürgerrat Ernährung“ im Wandel hat in neun Empfehlungen erarbeitet, was sich an der Ernährungspolitik in Deutschland ändern soll. Viel Aufmerksamkeit erhält der Punkt der Versorgung von Kindern: Sie sollen nach den Vorstellungen des Bürgerrats bundesweit kostenfreies und gesundes Mittagessen in Schulen und Kitas bekommen. Wie sieht die Situation in Kitas aktuell aus?

Niels Espenhorst: Sie ist extrem vertrackt. Ein Beispiel: In Thüringen wurde circa fünf Jahre lang verhandelt, welche Kostenbestandteile der Ernährung auf wen umgelegt werden sollen. Es sind die Eltern im Spiel, die Träger, die Gemeinden, die Kommunen, das Land und zusätzliche Sonderprogramme, da blickt keiner mehr durch. Es wird um jeden Cent gefeilscht. Das ist in jedem Bundesland noch mal unterschiedlich, es gibt kein einheitliches System und große Defizite. Im letzten Jahr sind die Kosten für Ernährung in fast dreiviertel aller Einrichtungen sehr stark gestiegen, das wird in der Refinanzierung überhaupt nicht berücksichtigt. Das heißt, im Augenblick schmilzt uns das Budget für die Ernährung wie Neuschnee im Frühling. Das ist vor allem ein Problem in Einrichtungen mit hohem Anteil von Kindern mit Bildungs- und Teilhabeleistungen, also die an der Armutsgrenze oder in Armut leben. Da ist die Ernährung deutlich schlechter als in Einrichtungen mit privilegierten Kindern. Das hat mit der Zahlungsbereitschaft der Eltern zu tun, mit Awareness für dieses Thema, und den finanziellen Rahmenbedingungen der Kitas.