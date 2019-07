Estland, Dänemark, Kanada Was Deutschland bei der Digitalisierung vom Ausland lernen kann

Dieser Spirit sei es, den sich Deutsche in Estland abschauen könnten, sagt Irene Bertschek, Leiterin des Forschungsbereichs Digitale Ökonomie am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Dass der Wandel Freiräume schafft – und kein Fluch ist, keine Belastung, die Ressourcen frisst.



„Wenn sich Prozesse verändern, ist es oft auch ein Problem, die Mitarbeitenden dafür zu gewinnen“, sagt Bertschek. Wer aber einmal die Vorteile gesehen habe, in einer guten Präsentation, durch Erfahrungsaustausch oder bei einer Studienfahrt vor Ort, ließe sich leichter anstecken. Bei der Digitalisierung sei es eben nicht damit getan, Geld in Technik zu stecken – auch in Menschen und Organisation müsse investiert werden.