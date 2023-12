Etat 2024 Haushaltsgespräche fortgesetzt - Merz droht mit neuer Klage

«Aus meiner Sicht gibt es keine Veranlassung, jetzt noch einmal die Notlage zu erklären», sagt CDU-Chef Friedrich Merz. Bild: Bild: dpa

Die Ampel-Spitzen verhandeln weiter über den Haushalt 2024 - je nach Einigung droht ihnen aber erneut eine Verfassungsklage. Oppositionsführer Friedrich Merz deutete dies für den Fall eines Aussetzens der Schuldenbremse an. „Aus meiner Sicht gibt es keine Veranlassung, jetzt noch einmal die Notlage zu erklären”, sagte der CDU-Vorsitzende am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Man würde sich einen möglichen Antrag der Koalition dazu natürlich genau anschauen. „Aber wenn es so käme, wie es auf dem SPD-Bundesparteitag beschlossen worden ist, dann würden wir ganz sicher ein erneutes Klageverfahren in Karlsruhe ganz ernsthaft in Erwägung ziehen”, sagte Merz.