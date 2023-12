FDP-Fraktionschef Christian Dürr sprach sich unterdessen noch einmal gegen Steuererhöhungen aus, um an Geld für den neuen Etat zu kommen. „Steuererhöhungen in einem Höchststeuerland verbieten sich”, sagte er in der ZDF-Sendung „Berlin direkt”. Wer davon rede, die „Superreichen” in Deutschland stärker besteuern zu wollen, der treffe in der Regel mittelständische Familienunternehmer. „Das heißt, man besteuert hier nichts anderes als Arbeitsplätze”, sagte er.