Etatplanung: Neuer Bundeshaushalt – Scholz' Wahlkampfgeschenk für Söder

Tatsächlich enthüllen der am Freitag bekannt gewordene Bundeshaushalt für 2018 und die Finanzplanung bis 2022 erstmals konkret, welche Prioritäten die neue Bundesregierung setzen will. Die „schwarze Null“ steht, klar. Sie ist längst zur Gewohnheit geworden. Aber doch ist in der Finanzplanung so manche Überraschung dabei, die im In- und Ausland für Ärger sorgen dürfte: