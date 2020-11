EU-Abgaswerte Autogipfel widmet sich der „Kriegserklärung aus Brüssel“

Das sorgt vor allem in der von großvolumigen Modellen geprägten deutschen Autobranche für helles Entsetzen, zumal auch die Messmethoden im sogenannten Real-Drive-Emission-Test erheblich verschärft werden sollen. Bei der Methode werden die Abgase während des realistischen Fahrbetriebs auf der Straße gemessen. In Branchenkreisen wird deshalb bereits von einer „Kriegserklärung“ der EU an die deutschen Autobauer gesprochen, weil nur wenige der aktuellen Verbrennermodelle diese neuen Werte der Euro-7-Abgasnorm ab 2025 einhalten könnten. Es wäre, so ein Insider aus der Industrie, quasi das Aus für Benziner und Dieselfahrzeuge – und auch für die Entwicklung neuer Baureihen. In diesem Jahr will die deutsche Branche noch 150 neue Modelle auf den Markt bringen.