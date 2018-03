EU-Außengrenzen: Gewerkschaft fordert engere Zusammenarbeit von Polizei und Zoll

BerlinDie Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat eine engere Zusammenarbeit von Zoll und Polizei an den deutschen Grenzen gefordert. Derzeit gebe es das nur „in begrenztem Umfang“, erklärte Jörg Radek, der Vorsitzender der GdP in der Bundespolizei, am Freitag in Berlin.