EU-Austritt Großbritanniens: Britische Handelskammer warnt vor Brexit-Chaos

Das Wichtigste sei es nun, Besonnenheit zu bewahren. „Das kann die Bundeskanzlerin sehr gut, das hat sie oft bewiesen.“ Merkel müsse das Gewicht Deutschlands in die Waagschale legen, um ein besseres Ergebnis für Europa zu erzielen, so Meyer-Schwickerat. „Man sollte hinter verschlossenen Türen ausloten, was möglich ist und was nicht.“