EU fehlt Mechanismus Ölembargo: Die EU muss Länder wie Ungarn loswerden können!

Bald vier Wochen hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán den Rest der EU hingehalten, ehe die EU-Staats- und Regierungschefs beim EU-Sondergipfel am späten Montag ein Ölembargo gegen Russland verkünden konnten. Nachgegeben hat Orban bis zum Schluss nicht: Er setzte umfassende Zugeständnisse für sein Land durch. Das Embargo betrifft nur Öl, das über den Seeweg ins Land kommt. Ungarn kann also weiter billiges russisches Gas per Pipeline beziehen und sicherte sich sogar die Zusage zu, im Ernstfall verschifftes Gas importieren zu dürfen.