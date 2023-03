EU-Gipfel: Europa, nimm das Thema Wettbewerbsfähigkeit endlich ernst!

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hat Europas wirtschaftlichen Abstieg Anfang des Monats eindrücklich vorgeführt bekommen. Konzernlenker vom European Round Table of Industrialists legten ihr eine Grafik vor, in der Europas weltweiter Anteil an der Wertschöpfung in der Industrie in den vergangenen 20 Jahren steil abstürzt. Von der Leyen gab sich nachdenklich und leitete die Grafik an ihre Beamten weiter.