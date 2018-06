EU-Gipfel: Merkel sucht in Brüssel bilaterale Lösungen für Flüchtlinge

BrüsselBundeskanzlerin Angela Merkel will auf dem Migrationsgipfel Lösungen für den Weiterzug von Flüchtlingen innerhalb der EU finden. Es müssten Wege gefunden werden, wie man bei der sogenannten Sekundärmigration in der EU „fair“ miteinander umgehe, sagte Merkel am Sonntag bei der Ankunft zum Treffen in Brüssel. „Dabei geht es um bi- oder trilaterale Absprachen zum gegenseitigen Nutzen.“ Mit dem Vorgehen müsse man nicht wie sonst alle 28 EU-Staaten an Bord holen. Die Arbeit dazu werde in den nächsten Tagen weitergehen.